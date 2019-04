TMW - Hazard e Jovic: Real Madrid vicino al doppio colpo per 170 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due acquisti dietro l'angolo per il Real Madrid e per Zinedine Zidane. Il primo è Eden Hazard del Chelsea: col giocatore è accordo totale, col Chelsea la famiglia e gli intermediari stanno definendo in questi giorni i dettagli. Una trattativa che sarà tra i 90 e i 100 milioni di euro, ai quale andranno ad aggiungersi quasi 70 per Luka Jovic. Oggi il ds dell'Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha confermato l'interessamento dei Blancos per il giocatore. Secondo quanto raccolto da fonti vicine al ragazzo da Tuttomercatoweb.com, la richiesta dei tedeschi sarà presto avvicinata dalla proposta del Madrid. Chiaramente da parte di Jovic c'è l'apertura totale per andare alla corte di Zidane e per giocarsi il posto con Karim Benzema. Una stagione da sogno e una promozione pazzesca: da Francoforte a Madrid, solo andata. Hazard-Jovic, Florentino ha deciso di aprire il portafogli per il doppio acquisto.