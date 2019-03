© foto di Insidefoto/Image Sport

E' Eden Hazard il regalo Real per Zinedine Zidane che ha praticamente quasi messo a segno Florentino Perez. Dopo una stagione complicatissima che ha portato al ritorno del tecnico francese, sarà un'estate di profonda rivoluzione quella che vedrà protagoniste le Merengues. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il padre e l'entourage del trequartista belga avrebbero trovato un accordo di massima con il Real Madrid per 15 milioni di euro all'anno. Da rifinire e definire l'intesa sui bonus ma Hazard, anche in Nazionale, ha avuto modo di parlarne approfonditamente con l'ex (e futuro?) compagno al Chelsea, Thibaut Courtois. E i Blues? Hanno, per adesso, il mercato bloccato ma devono far fronte alla richiesta del ragazzo di andare a Madrid da Zidane. Per una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro, l'accordo potrebbe chiudersi tra le società. L'intesa col belga è totale, manca da definire quella Madrid-Chelsea ma i Blues, che per la prossima stagione hanno già preso Christian Pulisic dal Borussia Dortmund, sembrano pronti a dare il placet per l'addio. Per il primo regalo Real per Zinedine Zidane.