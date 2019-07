Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nathan Aké è uno dei difensori più in vista dell'intero campionato inglese. Il giovane centrale olandese, classe '95, si è ben distinto nell'ultima stagione disputata con il Bournemouth, tanto da aver attirato su di sé anche le attenzioni di un certo Pep Guardiola. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, le parti sarebbero attualmente in trattativa per un trasferimento di Ake direzione Manchester City.