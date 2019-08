Un nuovo rinforzo in difesa per lo Sliema Wanderers. Preso, grazie all’intermediazione di Gaetano Farruggio, il difensore messinese Antonio Stelitano nella foto con il suo nuovo presidente. Contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Stelitano, che ha giocato anche in Romania, Argentina, Repubblica Domenicana, Spagna, Lituania e Mongolia, vola a Malta. Pronto per un’altra pagina internazionale...