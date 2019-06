TMW - Spagna U21, Roca: "Giocare in Italia? Ho un contratto, sono felice"

Fonte: Dal nostro inviato Ivan Cardia

Marc Roca, centrocampista della Spagna Under 21 e dell'Espanyol, commenta in zona mista il successo ottenuto contro la Francia nella semifinale dell'Europeo Under 21. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Io voglio aiutare al massimo i miei compagni, provo a fare quello che il mister mi chiede. sono un calciatore, è di questo che devo occuparmi. Io titolare? Io sono un giocatore di questa squadra, voglio sempre aiutare i miei compagni di squadra. Se poi il mister mi sceglie, sono felice. Giocare in Italia? Al momento non ci penso, dobbiamo pensare solo alla finale dell'Europeo. Io ho un contratto con il mio club e sono felice".