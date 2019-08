© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Ismaila Sarr verso il Watford. L’attaccante del Rennes è ad un passo dal trasferimento in Inghilterra per 32 milioni. In serata possibile chiusura tra i club, domani poi potrebbe arrivare l’accordo definitivo tra il Watford e il giocatore. Sarr verso la Premier, il Watford è in pressing...