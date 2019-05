© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Erik Lamela, intervistato da Sky, parla così della finale di Champions League che metterà il suo Tottenham di fronte al Liverpool: "E' stata una stagione incredibile per noi, sembrava molto difficile arrivare in finale all'inizio, sappiamo quanto questa competizione possa essere difficile ma dopo la fase a gruppi abbiamo cominciato a crederci. La squadra ha avuto diversi problemi, ci sono mancati diversi giocatori ma non ci siamo mai arresi. Questa è una opportunità unica, vincere questa finale ci farà entrare nella storia".

Pochettino come è stato in grado di motivarvi?

"Non mi piace parlare molto degli allenatori, ma per il Tottenham lui è fondamentale, lo dicono i risultati, non lo dico io".