© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Tottenham, Fernando Llorente, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions League contro il Liverpool in programma per sabato prossimo: "Adesso vogliamo fare la storia, abbiamo questa opportunità quando nessuno si aspettava di vederci in finale. Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, adesso manca il pezzo più importante, vincere questa finale. Ci siamo preparati molto bene e non vediamo l'ora di giocare la partita".

La partita contro l'Ajax?

"Sono state partite incredibili, sia contro gli olandesi che contro il Manchester City. Dobbiamo dimostrare ancora, vogliamo fare il meglio possibile".