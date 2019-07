© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giocatore del Tottenham, Lucas Moura ha ammesso che è arrivato il momento per gli Spurs di vincere un trofeo: "Abbiamo più fiducia. Penso che ora siamo ad un altro livello, con la finale di Champions League giocata, con il nuovo stadio. Penso che le persone credano di più in noi ora, ed è tempo di confermarlo, confermiamo che siamo una grande squadra, un grande club e abbiamo una grande squadra. È tempo di sognare con un trofeo, questo è il nostro obiettivo ora. Faremo del nostro meglio per questo".