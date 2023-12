ufficiale Il Sao Paulo si fa il regalo di Natale, ecco la tanto attesa firma di Lucas Moura

Era la notizia più attesa dall'intero ambiente del Sao Paulo, è arrivata in coincidenza e con l'avvicinarsi del Natale, come a rappresentare un regalo per la gente dello storico club brasiliano. L'esperto esterno Lucas Moura (31 anni) si è infatti legato fino al 31 dicembre 2026 con la società di San Paolo, arrivata all'obiettivo dichiarato già qualche settimana fa.

L'esterno classe 1992, che in Europa abbiamo visto all'opera con le maglie di Tottenham e Paris Saint-Germain, ha così commentato ai canali del club la firma: "Il mio cuore è il San Paolo, indossare questa per me è molto diverso e non trovo davvero le parole giuste per ringraziare i tifosi del loro affetto. Non solo nei miei confronti, ma anche verso mia moglie e dei miei figli. Stiamo insieme per altri tre anni!”. Il Sao Paulo, che aveva puntato sul fare leva sull'aspetto sentimentale della storia di Lucas e del club (ci è cresciuto ed è stato lanciato lì nel calcio che conta) ha ottenuto quindi la conferma dopo sei mesi assieme.