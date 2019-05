Tottenham, obiettivo Camarasa in mediana. Ci sono anche altri due club

© foto di J.M.Colomo

Tottenham, Leicester e West Ham, il nome di Victor Camarasa suscita grande interesse in Premier League in vista della prossima annata sportiva. La buona stagione del centrocampista spagnolo col Cardiff City non è passata infatti inosservata, col Betis (club proprietario dell'80% del suo cartellino) pronto ad ascoltare offerte per il suo centrocampista in estate. Il classe '94 viene valutato circa 20 milioni di euro. Lo riporta Estadio Deportivo.