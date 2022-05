ufficiale Betis, Victor Camarasa rinnova il contratto. Resterà per un'altra stagione

vedi letture

Il Betis Siviglia ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Victor Camarasa. Il centrocampista valenciano, classe 1994, ha firmato fino al 30 giugno 2023. Camarasa è arrivato in Andalusia nel 2017 e ha disputato 33 presenze con la maglia biancoverde (1 gol). È stato ceduto più volte in prestito, dal Cardiff City al Crystal Palace fino al Deportivo Alavés.