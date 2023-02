ufficiale Betis, addio con Camarasa. L'ex obiettivo di Serie A scende in cadetteria

vedi letture

Accostato nelle scorse stagioni anche a realtà di Serie A, il futuro del centrocampista Victor Camarasa (28 anni) sarà invece ancora in Spagna, ma in seconda serie. Il classe '94 si è accordato con il Betis per risolvere il proprio contratto e firmarne uno nuovo, fino al prossimo 30 giugno, con i cadetti iberici del Real Oviedo.