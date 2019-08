Tottenham, Pochettino: "A Lo Celso serve tempo. Wanyama via? Rumors"

© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League col Newcastle: "Siamo contenti di riavere Son. Si è allenato duramente negli ultimi giorni e spero che possa aiutare la squadra a partire da domani".

Come sta Lo Celso?

"La sua situazione non è facile. Ha prolungato le sue vacanze visto l'impegno in Copa América, non si è allenato molto e non ha fatto una preparazione estiva come si deve. Si sta allenando bene, ma dobbiamo dargli altro tempo".

Il mercato, intanto, è ancora aperto per quanto riguarda le uscite.

"È tanto che il mercato è aperto, non voglio essere ripetitivo. Possiamo solo aspettare e vedere cosa succede. I rumors di mercato sono sempre un problema per la squadra".

Wanyama va al Club Brugge?

"Non lo so. Non posso dire niente su ciò che potrebbe succedere. Ad oggi sono solamente rumors, intanto pensiamo a battere il Newcastle".