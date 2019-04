© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino ha commentato così in conferenza stampa l'accesso del Tottenham in semifinale di Champions League: "Se è il mio più grande successo? E' stato molto emozionante, ma penso ancora che il mio primo anno in carica all'Espanyol, con la lotta per non retrocedere che ci ha portato alla salvezza, sia il mio più grande successo in carriera. Sarà sempre un ricordo speciale, perché sono un tifoso dell'Espanyol, è un rapporto unico. Ovviamente la Champions League è la migliore competizione al mondo ed essere in semifinale è uno dei miei più grandi successi".