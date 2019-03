© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta sconfitta per il Tottenham che ha perso 2-1 in casa del Southampton capace di rimontare il gol iniziale di Harry Kane. "È così difficile capire perché siamo cambiati così tanto dal primo al secondo tempo, sono molto deluso", ha ammesso Mauricio Pochettino dopo la gara. "Siamo migliorati in tutto e poi abbiamo perso la gara. Il secondo tempo non l'abbiamo preso sul serio, non voglio criticare troppo ma quando perdi una partita che era sotto controllo dopo 45 minuti, dovresti essere sul 3 -0, 4-0 e finisce in sconfitta per 2-1, è difficile da accettare".