© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato così di possibili arrivi dal mercato di gennaio: "Non avremo alcun beneficio a parlare di gennaio, è troppo lontano, abbiamo molti match da giocare. Ma la società sta lavorando e deve essere pronta se dobbiamo fare qualcosa anche se sono contento della squadra, sono contento dei giocatori che ho. Come sempre, cosa succederà a gennaio, non posso immaginarlo oggi, cosa accadrà accadrà. Dobbiamo assumerci la responsabilità. Ma se vinciamo tutti i match perché dovremo fare qualcosa? Ma se abbiamo bisogno di qualcosa dobbiamo agire".