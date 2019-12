Tottenham, Sessegnon: "Posso migliorare. Occasione sprecata ieri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante le due gare da titolare giocare contro Brighton e Norwich, il giocatore del Tottenham Ryan Sessegnon ha ammesso di voler ancora di più da se stesso: "Ho ancora molto da offrire a questa squadra e passo dopo passo, giocando più spesso e con gli allenamenti, ci riuscirò. Voglio solo andare avanti e ottenere sempre più presenze. Nelle ultime due partite non ho messo in mezzo cross decenti e minacciosi, quindi è qualcosa su cui lavorerò per la prossima partita. Pareggio col Norwich? E' un risultato deludente per noi. Siamo venuti qui per ottenere i tre punti e spingerci più in alto in classifica quindi abbiamo sprecato un'occasione".