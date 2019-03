© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dal Mirror, il Tottenham è tornato a mostrare grande interesse, in vista del mercato estivo, per Ryan Sessegnon che non ha ancora non ha firmato il rinnovo di contratto con il Fulham. La sua valutazione sarebbe astronomica, circa 50 milioni di sterline ma il giocatore sarebbe predisposto a trasferirsi dall'altra parte di Londra.