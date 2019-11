© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le immagini dell'infortunio di André Gomes e della sua disperazione hanno fatto il giro del mondo. Heung-Min Son, dopo essersi scusato e aver dedicato al centrocampista portoghese la doppietta segnata ieri in Champions contro la Stella Rossa, ha anche mandato un messaggio allo sfortunato collega: "Gli ho inviato un sms prima di prendere l'aereo per dirgli che ero davvero dispiaciuto e mi ha risposto. Mi sento ancora scosso, nel calcio possono accadere episodi del genere ma nessuno poteva mai immaginare questo. Sono triste per essere stato coinvolto, sono stati giorni difficili.", ha detto il coreano a The Guardian.