© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fresco di rinnovo con l'Amiens ad inizio estate, l'attaccante Cheick Timite ha momentaneamente lasciato la rosa della squadra di Ligue 1, per andare a giocare maggiormente nella categoria inferiore. Il Paris FC, squadra di Ligue 2 della capitale, ha infatti annunciato l'arrivo in prestito secco per la prossima stagione del 21enne franco-ivoriano.