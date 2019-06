Angelo Alessio sbarca in Scozia. L'ex vice di Conte infatti è il nuovo allenatore del Kilmarnock Football Club e ha firmato un contratto di tre anni con la squadra scozzese. Alessio ha lavorato con Conte alla Juventus, al Chelsea e anche in Nazionale.

Kilmarnock Football Club is delighted to announce Angelo Alessio as the club's new manager.

Angelo has worked as Antonio Conte's assistant at Juventus, Chelsea FC and the Italian National Team.

— Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) 16 giugno 2019