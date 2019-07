TMW - Samp, ecco l'obiettivo per l'attacco: offerta per l'egiziano Trezeguet

Nuovo obiettivo per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha presentato un'offerta per Mahmoud Hassan, calciatore egiziano classe '94 meglio noto come Trezeguet. Per il Kasimpasa offerta piuttosto importante da parte della società blucerchiata, superiore ai dieci milioni di euro, che...