© foto di Gaetano Mocciaro

A volte ritornano. Il cinquantenne Oliver Kahn, ex leggenda del calcio tedesco, è tornato a far parte del Bayern Monaco. Lo fa come membro del board, dove lavorerà al fianco del CEO, Karl-Heinz Rummenigge. Dal 31 dicembre 2021, poi, quando il contratto di Rummenigge scadrà, sarà Kahn a prenderne il posto come CEO del club bavarese.