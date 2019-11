© foto di Federico De Luca

Il Bordeaux saluta Younousse Sankharé. Il club francese ha infatti comunicato di aver trovato un accordo con l'attaccante senegalese classe '89 per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2021. Zero presenze in questa stagione, Sankharé era assurto agli onori della cronaca, anche al di là della Francia, per essere stato costretto a fermarsi un mese nel marzo 2019 a causa di un'infezione rimediata dopo un trapianto di barba. Adesso, secondo i media francesi, avrebbe mercato in Spagna e Turchia.