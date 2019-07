UFFICIALE: Borussia Dortmund, preso Morey. Arriva dal Barcellona B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri era stata diffusa la notizia del suo addio, in direzione Borussia Dortmund. Ed oggi il trasferimento è stato reso ufficiale: la società giallo-nera di Germania ha ingaggiato a costo zero Mateu Morey, dato che il suo contratto con il Barcellona - in cui militava nella squadra B - è scaduto da qualche ora. Per il terzino destro classe 2000 contratto fino al 2024 con il BVB. Ecco il tweet che annuncia il suo ingaggio.