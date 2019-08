© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrato in forza nella rosa del Brighton, che ne detiene il cartellino, per l'esterno offensivo danese Anders Dreyer è pronta una nuova esperienza altrove, anche questa solamente a titolo temporaneo. Ufficiale infatti il suo approdo in prestito per la prossima stagione all'Heerenveen, società che milita nell'Eredivisie olandese.