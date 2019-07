© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Enzo Zidane è un nuovo giocatore del CD Aves. Il figlio del tecnico del Real Madrid, il quale ha iniziato la carriera nelle giovanili dei blancos, nella scorsa stagione è passato in prestito dal Lausanne al Rayo Majadahonda, collezionando 33 presenze in campionato e una in Coppa del Re.