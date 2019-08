Moritz Bauer è un nuovo giocatore del Celtic. A confermalo il sito ufficiale del club scozzese, che ufficializza il terzino austriaco. Le parti hanno trovato l'accordo con lo Stoke City per un prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale:

🆕📝 #CelticFC is delighted to confirm the signing of right-back, Moritz Bauer on a season-long loan from @stokecity.#WelcomeMoritz 🍀

➡️ https://t.co/Gd2GrenjvW pic.twitter.com/3nUUSd5Rsr

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 28, 2019