© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tornato in patria a gennaio, l'esterno offensivo Adrian Stoian ha però lasciato dopo poco più di sei mesi l'FCSB, denominazione attuale della Steaua Bucarest, come annunciato dalla società della capitale rumena tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Nell'augurargli l'in bocca al lupo per il futuro, il club rumeno informa che l'accordo con Stoian si è interrotto e il calciatore classe '91 ha lasciato il club. Ecco il tweet con la nota al suo interno.