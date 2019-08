UFFICIALE: Monaco, doppia cessione in prestito al Cercle Brugge

Doppia cessione effettuata dal Monaco, che ha girato in prestito due calciatori al Cercle Brugge. Si tratta di due giovanissimi profili, entrambi 18enni e girati temporaneamente ad accumulare maggior minutaggio in Belgio: l'attaccante sudafricano Lyle Foster, titolare all'esordio di questa Ligue 1, e il difensore anglo-irlandese Jonathan Panzo. Per loro avventura in Jupiler League nella prossima stagione.