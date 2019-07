© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benjamin Lecomte è il nuovo portiere del Monaco. Un gran colpo di mercato per la società monegasca che ha trovato un accordo con il giocatore su base quinquennale. L'estremo difensore 28enne si è messo in mostra nella scorsa stagione e in carriera ha collezionato ben 194 presenze in Ligue 1. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società transalpina: