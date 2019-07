Il Norwich ha un nuovo portiere. La società inglese, che in questa stagione appena conclusa ha guadagnato la promozione in Premier League, prova ad affacciarsi al massimo campionato britannico con un nuovo guardiano per la sua porta: si tratta di Ralf Fahrmann, esperto estremo difensore di 30 anni che i Clarets hanno prelevato a titolo temporaneo, in prestito per una stagione, dai tedeschi dello Schalke 04.

Goalkeeper Ralf Fährmann has joined #ncfc on a season-long loan deal from Schalke! 👊 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 5 luglio 2019