Il Norwich, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto del terzino destro Sam Bryam. Il giocatore inglese, classe 1993, ha firmato un contratto di quattro anni.

Sam Byram becomes our fourth signing of the summer, joining on a four-year deal from West Ham United! ūüôĆ #ncfc

