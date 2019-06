Fonte: realmadrid.com

Dal Barcellona al Real Madrid, passato per Tokyo. Il giovane giapponese Takefusa Kubo nelle prossime ore firmerà un contratto di cinque anni con i Blancos. Il giocatore fu costretto a lasciare i catalani all'età di 14 anni dopo che la FIFA sanzionò il club per il reclutamento di minori, e decise di firmare per il club della capitale. A quindici anni è stato il giocatore più giovane ad esordire nella J-League e viene soprannominato in patria come il "Messi giapponese". Il ragazzo, appena 18enne, guadagnerà un milione di euro a stagione mentre il Real pagherà 2 milioni per il suo cartellino. Inizierà con la squadra B anche se in estate verrà aggregato per la pre-season con la squadra di Zidane.