Nuovo contratto con il Siviglia per il giovane attaccante Alejandro Pozo. La mezzapunta spagnola di 20 anni era in scadenza nel prossimo 30 giugno del 2020 ed ha appena prolungato di altri tre anni il precedente accordo, portando così la decorrenza dei termini al 2023. Dopo un pre-campionato giocato su ottimi livelli, nel quale ha conquistato la fiducia del proprio allenatore Lopetegui, adesso Pozo è pronto a farsi largo in prima squadra. "Molto felice di proseguire la mia avventura calcistica nel club che mi ha visto nascere", il suo breve commento. Di seguito il tweet che annuncia il rinnovo.

⚪️🔴 #Pozo2023 Muy feliz de continuar mi aventura futbolística en el club que me vio nacer. 🔛 ¡Cuatro temporadas más defendiendo los colores de mi @SevillaFC! #VamosmiSevilla pic.twitter.com/lhvvwrF0Up — Alejandro Pozo (@Alex_Pozo9) August 28, 2019