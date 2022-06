ufficiale Pozo giocherà in Liga con l'Almeria. Esercitato il riscatto dal Siviglia

Continua la costruzione della rosa dell'Almeria in vista della prossima stagione, che segna il ritorno dei bianco-rossi in Liga. Il club spagnolo ha da poco comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto che deteneva nei confronti del Siviglia per Alejandro Pozo. Il laterale classe '99 ha quindi firmato un contratto di durata quinquennale con la società acquirente.