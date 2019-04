UFFICIALE: Southampton, Krueger sollevato dall'incarico di presidente

© foto di Federico De Luca

Ralph Krueger non sarà più il presidente del Southampton a partire dal prossimo giugno. L'ex allenatore di hockey su ghiaccio è stato sollevato dall'incarico con il club che ha rilasciato questo comunicato: "Gli azionisti e tutti coloro che sono coinvolti con la società ringraziano per il lavoro svolto, la dedizione e le sue qualità messe a servizio dei Saints nei sei anni in cui è stato dirigente".