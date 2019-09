Quasi un mese per trovare un sostituto di Marcel Keizer (esonerato lo scorso 4 settembre), ma alla fine lo Sporting CP ha rotto gli indugi e reso noto il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Jorge Manuel Rebelo Fernandes, meglio noto come Silas nel mondo del calcio. Portoghese, 43 anni, arriva alla guida dei Leoes dopo l'(unica in carriera) esperienza sulla panchina del Belenenses, con cui lo scorso anno è arrivato 9°. Adesso il piccolo club di Belem è costretto dunque a cercare un nuovo allenatore.