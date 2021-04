esclusiva Silas: "Menino il più bel talento. Leader, ha qualcosa di Schweinsteiger"

Paulo Silas, ex calciatore brasiliano del Cesena e della Sampdoria ha le idee molto chiare sui talenti suoi connazionali. Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice facendo una panoramica generale: "I giovani forti ci sono ma poi bisogna vedere quanto sono professionisti. C'è chi va in Europa ma poi non riesce a fare una buona stagione. Il problema non è saper giocare a calcio ma essere professionisti. Anche perché in Europa se non fai bene poi ti mandano a casa".

Vede dei nuovi Neymar?

"No, come Neymar non ce ne sono anche se lui va ancora su e giù e non si capisce quando potrà definitivamente imporsi. Certo, ora col PSG sta andando forte. L'altro giorno hanno chiesto a Simeone chi preferirebbe all'Atletico tra Neymar e Mbappè e lui ha risposto Neymar perchè quel che ha fatto per il Barça non è stato normale. Con Messi e Suarez fu capace di regalare spettacolo".

Che pensa del giovanissimo Kayky?

"Bisogna dargli tempo per vedere quanto lontano può arrivare. Vinicius ad esempio a poco a poco sta facendo bene ed è titolare nel Real. In una big difficilmente ti aspettano, se non giochi bene ti mandano via e prendono un altro".

Tra tutti i talenti chi le piace di più?

"Gabriel Menino è il migliore, è in Nazionale. Ha forza e può giocare in Italia così come in Germania. Esser tecnicamente forti non basta, Menino ha un carattere da grande. Non fa problemi, è tatticamente intelligente, arriva in area, calcia, ha fame di go. Per me ha qualcosa di Schweinsteiger, è un leader"