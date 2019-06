Pablo Fornals è un nuovo giocatore del West Ham. Il centrocampista offensivo classe 1996 arriva dal Villarreal, dopo Felipe Anderson è l'acquisto più costoso del club londinese. Le parti hanno trovato un accordo per un quinquennale, con l'opzione per un ulteriore anno di contratto.

We are delighted to announce the signing of highly sought-after Spain international attacking midfielder Pablo Fornals #WelcomeFornalshttps://t.co/syMfrNv9Gs

— West Ham United (@WestHamUtd) 14 giugno 2019