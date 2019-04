United, Lukaku: "Voglio tornare nell'élite con Juve, Barça, Real e Bayern"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha parlato a UEFA.com della sfida di questa sera contro il Barcellona: "Il Barça non è il PSG, ha certamente più esperienza. Noi però arriviamo al Camp Nou con fiducia e voglia di creare occasioni da gol. Barcellona, Real Madrid, Juventus e Bayern Monaco sono le migliori 4 squadre d'Europa, secondo me. E noi vogliamo essere la prima squadra inglese a tornare in quel gruppo delle più forti".