Valbuena: "Non dimostro 35 anni, sono in forma. Perché smettere?"

Legato all'Olympiacos da un anno di contratto, Mathieu Valbuena (35) non ci sta ad appendere le scarpette al chiodo. Lo conferma il francese stesso in un'intervista concessa a So Foot: "Voglio giocare il più a lungo possibile, finché sto bene e mi diverto. Forse per altri due o tre anni. Quando mi vedi giocare, non ti accorgi che ho 35 anni. Allora perché lasciare? Sto bene fisicamente, voglio proseguire la mia carriera. Rinnovo con l'Olympiacos? Sì che ci penso, la porta è aperta. In futuro vedremo".