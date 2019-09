© foto di NewsPix/Image Sport

Albert Celades, nuovo tecnico del Valencia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di questa sera contro il Barcellona: "Mi aspetto di affrontare uno degli avversari più forti del mondo. Quando giochi contro un avversario del genere, serve la massima concentrazione fino al 90' e oltre. Ogni errore rischi di pagarlo molto caro. Conosciamo la qualità dei catalani, ma siamo anche ottimisti. Andremo al Camp Nou con la volontà di mettere in campo la nostra mentalità e l'idea di voler competere contro chiunque".