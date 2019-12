© foto di Tom Dulat - UEFA

L'allenatore del Valencia, Albert Celades, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani con l'Ajax: "Non dobbiamo pensare al Chelsea, siamo concentrati sulla nostra partita e abbiamo la vittoria come obiettivo. Affronteremo una delle migliori squadre del mondo, con la stessa base di giocatori della stagione passata e grandi talenti. Non sarà facile, ma possiamo farcela".



Classifica del Gruppo H di Champions:

Ajax 10

Valencia 8

Chelsea 8

Lille 1