Valencia, Ferran: "Vogliamo Champions, finale di EL e Copa del Rey"

Ferrán Torres entra nella scuderia Adidas. Il giovane e talentoso esterno diciannovenne del Valencia, divenuto uno dei titolari quest'anno con tre gol e due assist in ben 31 presenze soltanto finora, ha parlato così a margine dell'evento organizzato dal suo nuovo sponsor: "Sono molto contento, sia per Adidas che per il nostro momento. È vero che questa stagione non è iniziata nel modo che tutti ci auguravamo per il centenario del Valencia, ma insieme siamo riusciti a ribaltare i risultati negativi e ora stiamo vedendo il valore reale di questa squadra. Siamo arrivati al gran finale con l'obiettivo di qualificarci per la prossima Champions, lottare per ottenere la finale di Europa League e soprattutto vincere la finale della Copa del Rey". Ferrán sarà l'immagine spagnola di Adidas insieme all'altro crack del Barcellona e della Rojita Carles Aleñá.