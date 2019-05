Valencia, Marcelino: "L'Arsenal ha battuto nettamente il Napoli, sarà dura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Valencia Marcelino Garcia Toral, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa League con l'Arsenal, ha presentato così la sfida di Londra: "Mi aspetto una partita molto difficile, affrontiamo un avversario che ha talento, velocità e grande qualità. I loro due attaccanti hanno fatto quasi 50 gol in questa stagione, poi c'è un assist-man strepitoso come Ozil. Senza dimenticare Emery, un allenatore davvero capace, e il loro stile di gioco ben definito".

Sul Valencia: "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma siamo anche preparati. Abbiamo grande entusiasmo e vogliamo arrivare in finale dopo tutti i problemi che abbiamo avuto quest'anno".

Sulla partita di domani: "Non dobbiamo pensare alle recenti delusioni dell'Arsenal in Premier, concentriamoci invece sul loro ottimo cammino in Europa League, dove hanno eliminato nettamente il Napoli. Affronteremo una big e dovremo giocare ogni minuto di questi 180, e non solo 90, come se fosse l'ultimo".