Valencia, occhi su Marega: è lui l’alternativa a Rodrigo

Il Valencia si sta muovendo per trovare il sostituto di Rodrigo Moreno, ormai in uscita dal club. L’ultima idea, secondo quanto riportato dal El Chiringuito TV, è Moussa Marega del Porto: gli intermediari del club sono in Portogallo per capire la fattibilità dell’operazione e le richieste della società lusitana.