© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, è intervenuto oggi in conferenza stampa e, come accaduto con Guardiola e Tuchel, anche per lui non sono mancate domande circa Antoine Griezmann, per cui i blaugrana sembrerebbero essere in pole: "Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E' in un'altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla fine verrà al Barcellona si vedrà, io non lo so. E' soltanto una supposizione, può venire o no. Vedremo".