Van Gaal punzecchia Solskjaer: "Parcheggia il bus come Mourinho"

Louis van Gaal punzecchia Ole Gunnar Solskjaer. L'ex tecnico olandese, la cui ultima panchina è stata proprio al Manchester United, ha paragonato il norvegese a José Mourinho e comparato i loro stili al suo. Ecco le sue parole alla BBC: "Il tecnico che mi ha rimpiazzato (Mourinho, ndr) ha cambiato stile parcheggiando il bus davanti la porta e giocando in contropiede. Adesso ce n'è un altro che parcheggia il bus e gioca in contropiede. La principale differenza fra Mourinho e Solskjaer è che Solskjaer sta vincendo. È vero che ha cambiato la posizione di Pogba, avanzandolo in una zona dove è più importante. Ma questo Manchester United non pratica il gioco di Ferguson. È difesa e contropiede. Possono anche vincere la Champions così, perché giocano in modo difensivo ed è difficile superarli ma che piaccia o meno questo è frutto del lavoro di Mourinho. Se a uno piace questo stile, se lo preferisce al mio noioso calcio offensivo ok, ma non è questo il mio stile".

Solskjaer punzecchiato anche sulla politica dei giovani: "Molti tecnici, come Mourinho, non danno mai opportunità ai giovani. Magari 5 minuti. Solskjaer, 10 minuti. Questa non è una chance. Una chance è una partita intera".